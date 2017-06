Minacce, indagato Luigi Cesaro

NAPOLI, 1 GIU - Un invito a comparire per rendere interrogatorio è stato emesso dalla Dda di Napoli nei confronti del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione degli appalti nel comune di Sant'Antimo (Napoli). A quanto si è appreso il parlamentare è indagato per minacce a pubblico ufficiale, reato aggravato dall'articolo 7 per le modalità mafiose, in relazione a presunte pressioni che avrebbe esercitato nei confronti di una funzionaria del Comune di Sant'Antimo per la realizzazione di opere da parte di imprese di cui sono titolari i fratelli, già destinatari di un'ordinanza cautelare nei giorni scorsi.