Salone Libro, 9 inviti a comparire

TORINO, 1 GIU - Nove inviti a comparire sono stati spiccati dalla procura di Torino in un nuovo filone di indagine sulla ex gestione del Salone del Libro. Fra i destinatari figura Rolando Picchioni, ex presidente della fondazione, insieme a componenti del Cda e revisori dei conti. Sono emerse, secondo quanto si apprende, delle irregolarità nella formazione del bilancio 2010. Gli inquirenti procedono per reati di falso.