Esultò dopo attacco Stoccolma, espulso

MODENA, 1 GIU - Dopo aver saputo dell'attacco terroristico a Stoccolma del 7 aprile aveva festeggiato e inneggiato alla strage. La reazione è stata di un marocchino di 32 anni, dimesso il 29 maggio dal carcere di Modena per fine pena e oggi, in esecuzione del provvedimento di espulsione immediatamente emesso dal prefetto della città emiliana, accompagnato alla frontiera aerea di Bologna. Dal 10 aprile il nordafricano era controllato dal nucleo investigativo centrale del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per rischio proselitismo e radicalizzazione islamica.