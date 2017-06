Venezia, stop a nuovi alberghi e B&b

VENEZIA, 1 GIU - Stop dal Comune alla realizzazione di nuovi alberghi e b&b a Venezia. La Giunta ha approvato una proposta di delibera che blocca l'automatismo attuale per trasformare immobili in centro storico in strutture ricettive, e l'ampliamento di quelle esistenti, demandando la valutazione e decisione caso per caso al Consiglio comunale. "Lo scenario è abbastanza pesante - ha detto l'assessore all' urbanistica, De Martin - In centro storico, tra strutture ricettive di vari tipo, ci sono 47.229 posti letto per 25.400 camere".