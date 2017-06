Champions: al via esodo tifosi juventini

FIUMICINO, 2 GIU - Al via, anche dall'aeroporto di Fiumicino, il 'ponte aereo' che trasporterà a Cardiff migliaia di tifosi della Juventus che, domani sera, assisteranno alla finale di Champions League, al Millennium Stadium. Sono nove, tra oggi e domani, i voli in partenza dallo scalo romano con i tifosi assistiti dal personale aeroportuale: il primo, della compagnia aerea Vueling, decollerà stasera alle 21.15. Poi, a partire dalle 00.25 fino alla tarda mattinata di domani, sarà la volta del grosso dei sostenitori con altri 8 voli, dei quali tre operati da Vueling, due da Alitalia ed uno da Mistralair. L'ultimo in partenza è programmato per le 14.50. In vista della finale di Cardiff, solo Alitalia, sull'intero territorio nazionale, effettuerà 39 voli speciali per trasportare, oltre alla squadra, i tifosi bianconeri in Galles; i voli speciali Alitalia decolleranno da sei aeroporti nazionali: oltre che da Fiumicino, Torino, Verona, Milano Malpensa, Bologna e Catania.