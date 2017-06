Rogo in casa, anziana muore nel Barese

BITONTO (BARI), 2 GIU - Un'anziana di 84 anni è morta a causa di un rogo divampato stamani, verosimilmente per cause accidentali, nel suo appartamento di Bitonto (Bari), al primo piano di una palazzina a due livelli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Gli investigatori ipotizzano che la donna, che viveva da sola, sia morta per asfissia. L'appartamento è stato sequestrato.