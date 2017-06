Vaticano, pianeta 'casa comune'

CITTA' DEL VATICANO, 2 GIU - "Il mondo è una 'casa comune', una dimora per tutti i membri della famiglia umana. Pertanto, nessuna persona, nazione o popolo può imporre in modo esclusivo la propria comprensione del pianeta. E' per questo che Papa Francesco invita a 'rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del nostro pianeta. Perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti'". Così la Santa Sede, tramite il Pontificio Consiglio del Dialogo interreligioso, nel messaggio ai musulmani per il Ramadan.