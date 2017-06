Pienone 5 Terre ma no attesa su sentieri

LA SPEZIA, 2 GIU - Cinque Terre prese d'assalto da turisti ed escursionisti per il ponte del 2 giugno ma il pienone, previsto, non ha causato i temuti disagi nei borghi, nelle stazioni e sui sentieri, dove da ieri è attiva la App che mette in attesa le persone quando si superano le 400 presenze lungo un percorso. Il flusso è stato costante in particolare dalle 11 alle 14 ma mai oltre la soglia di sicurezza. La calca è stata scongiurata anche dalle temperature elevate: in molti hanno preferito passare la giornata in spiaggia. Diversi escursionisti sono stati sconsigliati dai volontari del Cai perché intendevano affrontare i sentieri con le infradito. "Arriveremo a introdurre sanzioni" ha detto il presidente del Parco delle Cinque Terre Vittorio Alessandro. Lungo i principali percorsi sono presenti i Carabinieri Forestali insieme a Cai e Gev. Forte il dispiegamento di forze di polizia lungo spiagge, stazioni e paesi per garantire la sicurezza e prevenire l'abusivismo. Presi d'assalto anche gli approdi dei traghetti.