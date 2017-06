Imam: 'Nessun paradiso per chi uccide'

BRESCIA, 2 GIU - "Quelle persone che vi dicono su internet o altro, di mettere bombe, di uccidere, di far del male agli altri per andare al paradiso. Queste cose non esistono da nessuna parte. Questa è una presa in giro, che distrugge solo chi non c'entra niente e ha sempre vissuto una vita come tutti gli altri uomini". Lo ha detto nel suo sermone del venerdì Ahmed El Balazi, imam di Vobarno, il paese del Bresciano dove viveva il marocchino 25enne Zakaria Youbi, espulso ieri per terrorismo e dove abitava anche l'amico Anas El Abboubi, foreign fighters scappato in Siria per combattere e di cui non si hanno più notizie da inizio 2014. "I figli - ha aggiunto l'imam - sono anche sacrificio, stare dietro a loro fino a quando non sapranno badare a se stessi, e anche questa è un'opera buona e un'opera di adorazione. Alcuni approfittano giocando sulla nostra ignoranza perché tanti dei nostri figli non sanno niente dalla religione".