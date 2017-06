Accusa aggressione, fermato migrante

FOGGIA, 3 GIU - Un cittadino del Gambia, ospite del Cara di Borgo Mezzanone, è stato sottoposto a fermo di polizia perchè ritenuto responsabile di aver aggredito e usato violenza nei confronti di una signora di 70 anni residente a borgo Mezzanone. L'uomo, che è stato fermato dagli agenti della squadra mobile della questura di Foggia, dovrà rispondere di violenza sessuale e rapina. Il 23 maggio scorso, lo straniero, secondo le accuse, si sarebbe avvicinato alla donna e dopo averle strappato alcuni oggetti personali, si era denudato. Le grida di aiuto della donna avevano fatto intervenire alcuni residenti facendo fuggire lo straniero. La donna era stata poi trasportata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia dove le erano state riscontrate ferite e contusioni giudicate guaribili in 25 giorni. Dopo l'aggressione i residenti della borgata avevano protestato per tutta la notte posizionando bidoni della spazzatura sulle carreggiate dell'unica via di accesso, impedendo la circolazione anche a mezzi pubblici.