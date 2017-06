Black out a Capri,si ferma la funicolare

CAPRI (NAPOLI), 3 GIU - Torna anche in questo fine settimana a Capri il black out elettrico a macchia di leopardo. Dalle 10.45 larghe fasce dell'isola sono senza energia. La zona più colpita è quella di Marina Grande, dove si è fermata a causa della mancanza di corrente anche la funicolare, mezzo indispensabile di trasporto perché ininterrottamente trasferisce in piazzetta passeggeri e turisti che arrivano dalla terraferma. Niente caffè e solo bibite ai bar e baretti della zona, mentre la piazzetta fortunatamente si è salvata dall'assenza della corrente. Niente luce nemmeno nell'area di Marina Piccola, sulla provinciale di Anacapri e in diverse zone di Tiberio. Ferme l'attività e i servizi all'ufficio postale di via Roma. Non si conoscono ancora i motivi dei black out che si stanno ripetendo continuamente.