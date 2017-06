Da monaci Norcia la birra del sisma

NORCIA (PERUGIA), 3 GIU - Si chiama "I love Nursia" ed è la birra del terremoto quella prodotta dai monaci benedettini di Norcia ora in vendita a San Benedetto in Monte. Una località sulla montagna che domina la città di San Benedetto dove i monaci vivono dai giorni successivi al 24 agosto scorso, giorno delle prime scosse. Ai piedi della collina dove è in costruzione il nuovo monastero e la futura abbazia, i religiosi hanno posizionato un container dove si possono acquistare, solo il sabato mattina, le bottiglie, che hanno anche un'etichetta particolare. "Si riemerge con la città-Birra stagionata durante i sei mesi di terremoto", c' è scritto. "Sono una una edizione limitata - ha spiegato all'ANSA, il priore padre Benedetto -, in quanto sono state prodotte solo 5 mila bottiglie tra bionda ed extra". "Questa birra è rimasta nei fermentatori per tutti i mesi del sisma e le scosse gli hanno donato un gusto speciale, ovviamente speriamo di non doverlo degustare di nuovo in futuro" ha sottolineato il priore. (ANSA).