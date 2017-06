Fluorsid: Giulini sentito dal pm

CAGLIARI, 3 GIU - Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, proprietario della Fluorsid, è comparso questa mattina in Procura davanti al pm Marco Cocco, titolare dell'inchiesta sul presunto inquinamento riscontrato nell'area attorno allo stabilimento di Assemini (Cagliari). Giulini, che non è indagato, è arrivato da solo verso le 10.30 al terzo piano del palazzo di giustizia. Ad attenderlo il magistrato e gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria del Corpo forestale della Regione. Il presidente del Cagliari è stato sentito come persona informata sui fatti in merito all'attività della Fluorsid, azienda di fluorite con sede nell'area industriale di Macchiareddu, alle porte di Cagliari. Nelle scorse settimane erano scattati sette ordini di custodia cautelare per i dirigenti dello stabilimento e di una società appaltatrice che si occupa di logistica, ora tutti agli arresti domiciliari.