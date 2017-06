Papa incontra bimbi zone terremotate

CITTA' DEL VATICANO, 3 GIU - "Io ho sentito voi, e ora vi dirò una parola: questo che voi avete vissuto è una cosa brutta, perché è una calamità. Le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprenderci". Così papa Francesco si è rivolto, incontrandoli nell'atrio della Sala Nervi, ai circa 400 bambini delle zone terremotate di Lazio, Marche e Umbria, giunti stamane in Vaticano col "Treno dei Bambini". Il Papa ha intrattenuto con loro un piccolo dialogo. "Avete fiducia nel Signore? E anche nella Madonna? - ha quindi chiesto - Ringraziamo la Madonna per le cose buone che ci ha dato in questa calamità. Ave Maria..." "Una delle cose che piacciono più a Gesù, una delle parole che piacciono più al Signore è la parola 'grazie tante'. Io voglio ringraziare voi e dirvi grazie per questa visita, per essere venuti qui, anche a ricordare quel brutto momento".