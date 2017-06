Champions: molti feriti già dimessi

TORINO, 4 GIU - Si aggrava ancora, a Torino, il bilancio dei feriti causati dal panico tra i tifosi che assistevano alla finale Champions dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo. Le ultime informazioni parlano di circa 1.400 feriti, otto dei quali ricoverati in codice rosso. La maggior parte sono già stati medicati e dimessi. Restano stabili le condizioni dei due feriti più gravi: il bambino di 7 anni, ricoverato in Rianimazione all'ospedale Regina Margherita di Torino dove è stato intubato per un trauma cranico e toracico, e la ragazza, di cui non sono ancora note le generalità, che è in prognosi riservata alle Molinette. Fonti sanitarie informano, inoltre, di una 38enne in rianimazione al San Giovanni Bosco: è andata in arresto cardiaco probabilmente per schiacciamento. Sempre al San Giovanni Bosco è ricoverato un 66enne con trauma toracico e ematoma lacero contusivo frontale.