Comitato mamme contro depuratore Puglia

AVETRANA (TARANTO), 04 GIU - Si è costituito ad Avetrana un Comitato di mamme che si oppongono alla localizzazione del nuovo depuratore fognario in località Urmo Belsito, in zona Specchiarica, nella marina di Manduria, a ridosso di una riserva naturale frequentata da fenicotteri rosa ed altre specie protette. Viene contestata in particolare l'ipotesi di scarico a mare dei reflui e non sono bastate le assicurazioni in merito pervenute dalla Regione Puglia. I lavori sono attualmente sospesi dopo una sorta di sollevazione popolare, ma dovrebbero riprendere il 12 giugno perché non si è trovato un accordo sui siti alternativi. Il Comitato di mamme ha contribuito alla presentazione di un esposto, sottoscritto da cittadini di Avetrana ed Erchie (Brindisi). "Non ci stanno - è detto in una nota - e non accettano la situazione attuale, convinte che l'ubicazione del depuratore vicino alle coste danneggi il territorio ed il futuro dei loro figli".