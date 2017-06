Torino: Prefettura, 1527 feriti, 3 gravi

ROMA, 4 GIU - Una "folla presa dal panico e dalla psicosi da attentato terroristico" causati da "eventi in corso di accertamento". E' stato questo, ieri sera a Torino, a provocare gli incidenti in piazza San Carlo durante la proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions League. E' quanto comunica la Prefettura, che aggiorna il bilancio dei feriti: sono 1.527 e le "maggiori preoccupazioni" sono per tre persone in "codice rosso", fra cui il bambino ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita.