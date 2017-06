Spara in aria in strada, fermato da Cc

PADOVA, 4 GIU - Sono intervenuti il Nucleo antiterrorismo dei carabinieri e due pattuglie per bloccare un nordafricano che, nel primo pomeriggio, aveva creato panico tra i residenti esplodendo in una via di Padova, due colpi di pistola che poi si è rivelata essere una scacciacani (priva però del tappo rosso). Dopo varie telefonate giunte al 112, i militari hanno raggiunto la zona indicata dai testimoni che avevano riferito di un immigrato che aveva d'improvviso estratto una pistola sparando in aria. I militari sono giunti quando ancora l'uomo aveva in una mano l'arma: è stato accerchiato e tenuto sotto mira finchè non ha alzato le mani e si è arreso. Gli stessi carabinieri sono stati tratti in inganno, credendo che l'arma fosse vera ed hanno scoperto poi essere che si trattava di una scacciacani a cui era stato tolto il tappo rosso. L'immigrato è ancora in caserma per accertamenti. Al momento non è stato preso alcun provvedimento.