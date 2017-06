Sindaco Cascia a Papa,grazie per bambini

CASCIA (PERUGIA), 4 GIU - Il sindaco di Cascia Gino Emili ha scritto al Papa per ringraziarlo dopo avere accolto in Vaticano 400 bambini delle zone terremotate. "Un giorno ricco di emozione e spensieratezza, per loro indimenticabile" ha sottolineato. "Nel nostro comune - ha ricordato Emili - fortunatamente non si sono registrate vittime e i crolli non sono stati molti ma molte sono le persone senza una casa. Persone che in un attimo hanno visto cancellarsi i ricordi più cari, la storia, l'identità, i sacrifici di una vita". Per il sindaco "questa terra traboccante di spiritualità ha visto frantumarsi moltissimi dei suoi luoghi sacri". "Tante - ha aggiunto - sono le chiese distrutte. Una delle poche che non ha subito danni ingenti è la Basilica intitolata alla nostra Santa, Rita, riaperta il 22 maggio. Le rinnovo a nome dei miei concittadini l'invito a visitare Cascia e i luoghi di Santa Rita, portatrice - ha sottolineato Emili - di un messaggio di pace, perdono, speranza e fraternità tra i popoli". (ANSA).