Iglesias, muore schiacciato dal camion

CAGLIARI, 5 GIU - Incidente sul lavoro questa mattina a Iglesias, un operaio di 32 anni ha perso la vita: è stato schiacciato dal suo camion. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 in via San Salvatore. L'uomo alla guida di un camion carico di generi alimentari è entrato nello spiazzo di un supermercato. Doveva scaricare la merce per il negozio, avrebbe però imboccato l'ingresso sbagliato e il mezzo pensate è rimasto incastrato. Il conducente è sceso subito a controllare, cercando di capire cosa fare per sbloccare il mezzo. Non si sa a quel punto cosa sia accaduto, sta di fatto che il camion si è sbloccato autonomamente e ha schiacciato contro una ringhiera l'operaio, uccidendolo. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e i carabinieri, ma per il 32enne non c'è stato nulla da fare.