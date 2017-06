Auto parte da sola a Panarea,una contusa

LIPARI (MESSINA), 5 GIU - Attimi di panico nel porto di San Pietro, a Panarea, per un'auto elettrica senza conducente che ha investito una turista, finita a terra e per fortuna rimasta solo contusa. Il mezzo è stato lasciato dal proprietario, appena giunto sull'isola eoliana in traghetto, con il motore acceso. L'uomo stava scaricando i bagagli, quando un borsone è finito sull'acceleratore, mettendo in movimento l'auto, che ha fermato la sua corsa contro una bitta per l'ormeggio delle navi. La ferita, S.S., 29, di Lipari e residente a Milazzo era in vacanza con il marito e il figlio. Soccorsa dai carabinieri, è stata accompagna alla guardia medica. L'auto elettrica è stata sequestrata.