Esplosione palazzo, pm chiede ergastolo

MILANO, 5 GIU - Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario accusato di strage e devastazione per avere provocato, il 12 giugno scorso, l'esplosione della palazzina in via Brioschi a Milano in cui morirono tre persone tra cui l'ex compagna, deve essere condannato all'ergastolo. E' la richiesta del pm Elio Ramondini al gup Chiara Valori durante il processo che si svolge con rito abbreviato e a porte chiuse. Nella sua requisitoria, il pm ha chiesto al giudice di non considerare la perizia in cui si conclude che l'uomo è affetto da vizio parziale di mente. Stamane nell'aula al settimo piano del Palagiustizia di Milano era presente anche Pellicanó, in carcere dal luglio scorso, con la barba lunga e con addosso una maglietta a righe. Nell'esplosione, nel giugno di un anno fa, morirono anche una coppia di giovani fidanzati marchigiani vicini di casa, e le sue due figliolette rimasero gravemente ustionate. A chiedere il processo in abbreviato è stato, tramite i difensori, Giorgio Perroni e Francesco Perroni, lo stesso Pellicanò.