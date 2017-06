Migranti: bimba orfana giunta a Trapani

TRAPANI, 5 GIU - Sta bene e sarà affidata a una comunità per neonati, la bambina di 15 mesi che sabato scorso ha perso la madre durante la traversata in cui sono morte 4 persone. Lo conferma la questura di Trapani, città dove la bimba è sbarcata stamane dalla nave "Vos Hestia" di Save the Children. Del caso, dopo la prima assistenza, si occuperanno i Servizi sociali del Comune di Trapani. Dei 125 migranti trasportati dalla nave, una decina ha ustioni chimiche; 25 sono i minori e solo 4 di loro risultano accompagnati.