Sisma: da Regione Lazio 10 mln a imprese

LEONESSA (RIETI), 5 GIU - "Da oggi cominceremo a girare con un camper in tutte le piazze dei comuni del cratere per promuovere le opportunità per le imprese, che abbiamo messo in campo. Ci sono fino a 20 mila euro a fondo perduto per chi vuole aprire un'impresa, fino a 25 mila euro del microcredito, con l'1% di interesse rimborsabile per 8 anni, 10 mila euro di anticipo, di liquidità per i commercianti che non ce la fanno". E' quanto ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando a Leonessa (Rieti) il "Pacchetto sisma", il bando per le microimprese destinato ai Comuni del cratere. "Abbiamo messo in campo oltre 10 milioni di euro - ha aggiunto - per dare un segnale di riscossa e di rinascita in questo territorio. La ricostruzione significa rifare le case, le scuole, ma anche dare una speranza alle attività produttive".