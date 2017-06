Migranti: nave condotta a S.Maria Leuca

CASTRIGNANO DEL CAPO (LECCE) - E' stata intercettata da un mezzo della Guardia Costiera e condotta nel porto di Santa Maria di Leuca l'imbarcazione battente bandiera greca da cui questa mattina è sbarcato un gruppo di 78 migranti di nazionalità pakistana. Tra loro anche una donna e 17 minori. Tutti sono in buone condizioni di salute seppur provati dalla traversata in mare. I migranti si trovano nell'area di parcheggio antistante un ristorante lungo la litoranea che da Santa Maria di Leuca conduce a Patù e vengono rifocillati da personale della Croce Rossa, che sta somministrando loro frutta e alimenti insieme a dei teli per ripararsi dal sole. Alcuni vengono reidratati con flebo. E' al vaglio degli inquirenti la posizione di un cittadino di presunta nazionalità ucraina trovato a bordo del motoyacht. E' sospettato di essere lo scafista.