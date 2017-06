Fassino, gestione piazza superficiale

TORINO, 5 GIU - La gestione di piazza San Carlo per la finale Champions "è stata affrontata con superficialità, richiamandosi solo all'ordinarietà della prassi, quando invece erano necessarie misure straordinarie". Lo ha detto Piero Fassino, ex sindaco e ora consigliere comunale del Pd, nel dibattito in Sala Rossa dopo le comunicazioni di Chiara Appendino. "E' ora - ha aggiunto - che la sindaca Appendino si assuma le responsabilità che competono al suo ruolo, che talvolta sono anche più grandi di quelle dovute". Fassino ha giudicato "improprio il riferimento al passato" - il maxischermo nella stessa piazza per la finale di Champions di due anni fa - "perché la situazione di oggi non è quella del 2015 ed è grave non cogliere le differenze e le potenziali criticità che questo evento poteva produrre. Ogni volta che c'è una difficoltà - ha proseguito, rivolgendosi ala sindaca Appendino - lei cerca di scaricarla su qualcun altro, quasi sempre su di me, ma di questi 1527 feriti non può chiedere conto a me".