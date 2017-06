Torino, inchiesta anche su 'omissioni'

TORINO, 5 GIU - Riguarda anche possibili "omissioni" il procedimento avviato formalmente dalla procura di Torino su quanto avvenuto sabato sera in piazza San Carlo. Il titolo di reato si riferisce anche al comma 2 dell'articolo 40 del codice penale, in base al quale "non impedire un evento che sia ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Il fascicolo è stato aperto per lesioni plurime "anche gravissime". L'iniziativa fa seguito a una informativa della Digos. Il fascicolo è a carico di ignoti.