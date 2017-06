Doping in palestra, 13 arresti in Puglia

BARI, 6 GIU - Dalle prime luci dell'alba, circa 100 militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo 13 ordinanze di custodia cautelare per traffico di sostanze dopanti, stupefacenti e banconote false, nei confronti di due sodalizi criminali attivi nel capoluogo pugliese e in provincia. L'operazione, denominata "Body and drugs", ha fatto emergere un remunerativo mercato occulto, alimentato anche da palestre nell'hinterland barese. Oltre alle ordinanze, in corso di esecuzione, sono 21 le denunce all'autorità giudiziaria e 2500 i farmaci sequestrati. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina nel comando provinciale della Guardia di Finanza.