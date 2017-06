Sgominata organizzazione spaccio droga

CATANZARO, 6 GIU - Sgominata dai carabinieri un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti nella provincia di Catanzaro.Eseguite dai militari del Comando provinciale del capoluogo calabrese 13 misure cautelari tra Catanzaro, Borgia, Vallefiorita e Rosarno. In carcere sono finite sei persone, quattro sono state poste ai domiciliari e altre tre sottoposte all'obbligo di firma. L'attività, condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Catanzaro, ha permesso di smantellare un'associazione dedita all'acquisto di grandi quantità di cocaina, hashish e marijuana dall'area di Gioia Tauro e Vibo Valentia da rivendere al dettaglio tra il capoluogo e i comuni della fascia ionica della provincia catanzarese. Due provvedimenti in carcere sono stati eseguiti assieme a militari del nucleo di polizia tributaria, Gico, della Guardia di Finanza di Catanzaro in quanto soggetti comuni ad altra, autonoma, indagine. Sono in corso anche alcune perquisizioni domiciliari.