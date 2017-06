Prende pasticca in discoteca, in coma

BERGAMO, 06 GIU - Uno studente di 18 anni, residente in un paese dell'hinterland di Bergamo, si trova ricoverato in coma all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: a causargli il malore potrebbero essere state le conseguenze dell'assunzione di una pasticca di stupefacenti durante una serata in discoteca dove, sabato sera, si era trovato con i compagni di classe. Proprio al termine della festa, mentre si accingeva a tornare a casa, il ragazzo si è sentito male. I medici del Pronto soccorso gli hanno riscontrato un edema cerebrale, che sarebbe stato causato proprio dalla sostanza stupefacente assunta.