Trovato arsenale della camorra a Napoli

NAPOLI, 6 GIU - Un arsenale della camorra è stato individuato e sequestrato dai carabinieri nel quartiere Ponticelli di Napoli: le armi - un Kalashnikov, una mitraglietta Uzi, un fucile a canne mozze, due pistole semiautomatiche e cartucce di vario calibro - sono state trovate in un armadio della stanza da letto dell'abitazione di Antonio Cavaliere, 55 anni, ritenuto affiliato al clan De Micco. Il quartiere è stato teatro di "stese" e di numerosi arresti, in particolare nel famigerato rione Conocal. Oltre alle armi sono stati trovati anche un giubbotto antiproiettile, un passamontagna, berretti e guanti di lattice. Cavaliere, secondo gli investigatori, custodiva le armi per conto di un elemento di spicco del clan, Rocco Capasso, 44 anni, che è stato rintracciato e arrestato. Le armi sono state già inviate ai reparti investigazioni scientifiche per le analisi balistiche. I due arrestati, invece, sono stati chiusi nel carcere napoletano di Secondigliano.