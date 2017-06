Migranti, notificata revoca accoglienza

ERCOLANO (NAPOLI), 6 GIU - La Polizia di Stato ha notificato ad alcuni immigrati ospitati in un hotel di Ercolano (Napoli) un decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dopo il mancato accoglimento - da parte della commissione territoriale del Ministero dell'Interno - della domanda di asilo politico. Gli immigrati dovranno lasciare il territorio italiano dopo 15 giorni dalla notifica del decreto. Fino ad allora sarà garantita l'assistenza. Il decreto di revoca della misura di accoglienza è stato emesso in particolare nei confronti di due immigrati del Camerun e di uno della Guinea. A quanto si è appreso, gli ospiti presso l'hotel di Ercolano (Napoli) si sarebbero resi responsabili di intemperanze all'interno della struttura. La misura della revoca dell'accoglienza è contemplata dall'articolo 23 del decreto legislativo 142/2015. L'operazione di allontanamento dalla struttura si è svolta in tranquillità. Presente sul posto la Polizia di Stato.