Maroni: 'Umanità valga anche per Riina'

MILANO, 6 GIU - "Non sono d'accordo con chi dice che deve morire in carcere perché Riina è Riina": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno, in relazione all'intervento della Cassazione sulle condizioni di salute di Totò Riina. "Riina lo conosciamo bene, è il boss dei boss, però c'è un livello di umanità che deve prevale quando uno sta per morire", ha sostenuto Maroni, sottolineando di essere "d'accordo con quanto dice la Cassazione". "L'ultimo atto di vita - ha concluso Maroni - deve essere garantito in modo dignitoso a chiunque, anche al peggiore dei criminali. Altrimenti tanto vale reintrodurre la pena di morte, che abbiamo tolto proprio perché la consideriamo ingiusta: se sei colpevole devi espiare la tua colpa, ma io non ti privo della vita".