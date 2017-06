Lavoro fuori carcere 2 ex dirigenti TK

TERNI, 6 GIU - Hanno ottenuto la possibilità di lavorare all'esterno del carcere di Terni, dove sono rinchiusi dal 14 maggio 2016, i due ex dirigenti della Thyssenkrupp Marco Pucci e Daniele Moroni, condannati in via definitiva per il rogo nell'acciaieria di Torino in cui, nel dicembre 2007, morirono sette operai. Dal 5 giugno ai due manager è stato infatti concesso di allontanarsi dalla casa di reclusione per otto ore al giorno e raggiungere due diverse aziende del territorio in cui svolgono attività di consulenza. Pucci e Moroni, che rimangono in regime di detenzione, hanno l'obbligo di tornare in cella alle 18.30. "Il permesso di lavoro esterno è un primo riconoscimento della buona condotta e del comportamento positivo tenuto finora da entrambi, che sono sempre stati attivi e collaborativi e hanno dimostrato grande serietà durante la detenzione" spiega uno dei loro difensori, l'avvocato Attilio Biancifiori.