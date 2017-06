Petrolchimico Priolo Gargallo, operai e lavoratori esposti a rischio amianto

SIRACUSA - L'esposizione all'amianto ha riguardato tutti i lavoratori del petrolchimico di Priolo Gargallo e tutti gli abitanti della zona. Lo scrive la Corte d'appello di Roma nelle motivazioni della sentenza che ha riconosciuto la rendita, per gli eredi di un operaio siracusano, a carico dell'Inail. L'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio nazionale sull'amianto e legale dei familiari della vittima, definisce "shock" questa sentenza. «Dall'indagine epidemiologica del 1997 a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità e Registro tumori della provincia di Siracusa, emerge - scrivono i giudici - come l'esposizione ad amianto riguardasse tutti i lavoratori del petrolchimico e, addirittura, gli abitanti della zona».

Secondo l'avvocato Bonanni, «si impone l'applicazione della legge regionale siciliana in materia di amianto: rinnovo l'appello al governatore Rosario Crocetta e gli ricordo ancora che è urgentissima l'istituzione della sorveglianza sanitaria in Sicilia e la creazione del polo di riferimento medico presso l'ospedale di Augusta (Siracusa) così come previsto dalla legge regionale».