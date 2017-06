Pm Torino, fari su commissione vigilanza

TORINO, 6 GIU - Anche l'eventuale operato della "Commissione provinciale di vigilanza" sugli spettacoli pubblici entrerà al vaglio della procura di Torino nell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. La commissione, istituita presso la prefettura, è un organismo interforze che deve esprimere pareri e verificare le condizioni di agibilità e di sicurezza. In base ai regolamenti è composta, in teoria, dal prefetto e dal questore (o dai loro vice), poi dal sindaco (o un suo delegato), da un rappresentante dell'Asl, dal comandante dei vigili del fuoco, da un membro dell'ente che svolge la "funzione di genio civile" e da altri specialisti. La sindaca Chiara Appendino, nel corso del suo intervento di ieri in consiglio comunale, ha detto che la commissione aveva svolto un sopralluogo in piazza San Carlo nella mattinata "verificando tutti i requisiti di sicurezza" e ha "autorizzato" gli organizzatori di Turismo Torino a svolgere l'evento.