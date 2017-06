Corona, pm: 'Va condannato a 5 anni'

MILANO, 06 GIU - Il pm di Milano Alessandra Dolci ha chiesto una condanna a 5 anni per Fabrizio Corona imputato per intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione e tornato in carcere lo scorso ottobre per quei 2,6 milioni di euro trovati in parte in Austria in parte in un controsoffitto. Per il pm, inoltre, Corona va indagato anche per un altro reato, l'appropriazione indebita. Per Francesca Persi, sua collaboratrice, chiesti 2 anni e 4 mesi.