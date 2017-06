Corona, Persi: 'Mai ammazzato nessuno'

MILANO, 06 GIU - "Fabrizio è un gran lavoratore e io e lui non abbiamo mai ammazzato nessuno, mentre c'è tanta gente che, a differenza nostra, i soldi li ha portati alle Cayman". Così Francesca Persi, storica collaboratrice di Fabrizio Corona e imputata con lui nel processo milanese su quei 2,6 milioni di euro trovati in Austria e in un controsoffitto, ha commentato le richieste di condanna per lei e per l'ex agente fotografico rispettivamente a 2 anni e 4 mesi e a 5 anni di carcere. "Sono rimasta molto sorpresa da richieste di pena così alte - ha spiegato ancora Persi ai cronisti - ma credo nella giustizia e nella verità".