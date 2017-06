Nuove polemiche su moschea Umbertide

UMBERTIDE (PERUGIA), 6 GIU - E' di nuovo polemica sulla realizzazione del centro culturale islamico di Umbertide dopo un servizio della trasmissione 'Dalla parte vostra' di Retequattro secondo il quale il progetto sarebbe finanziato dal Qatar. Il consigliere regionale Marco Vinicio Guasticchi, Pd, sollecita la procura della Repubblica di Perugia a "verificare eventuali connivenze con il mondo del terrorismo". Quello della Lega Nord Valerio Mancini annuncia invece un esposto per "stoppare immediatamente i lavori della moschea di Umbertide". Il sindaco di Umbertide Marco Locchi si è subito messo in contatto con l'imam del posto il quale gli ha assicurato che i fondi "provengono tutti dalla popolazione locale e non dal Qatar". "Gli ho comunque inviato una lettera formale chiedendo che mi forniscano una documentazione puntuale e dettagliata. Sono ora in attesa di vedere le carte" ha detto Locchi all'ANSA. Già lo scorso anno Mancini e Guasticchi avevano espresso contrarietà alla costruzione.