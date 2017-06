Bimbo di 2 anni muore folgorato in casa

PARMA, 6 GIU - Un bimbo di due anni e tre mesi è morto folgorato da una scarica elettrica in casa. Il tragico incidente è avvenuto attorno alle 13,30 in via Trieste, arteria della prima periferia di Parma. Il piccolo, di nazionalità moldava, era con la madre quando è riuscito a prendere un frustino per frullatore in cucina e lo ha inserito per gioco in una presa. La scarica è stata violentissima ed il bimbo ha perso subito conoscenza. Soccorso dal 118, il bimbo è stato immediatamente trasferito all'Ospedale Maggiore di Parma ma è morto poco dopo il ricovero. Il piccolo si sarebbe sottratto solo per pochi istanti alle cure della madre ed avrebbe inserito l'oggetto metallico nella presa. Saranno comunque le indagini dei carabinieri a fare luce sulla vicenda. Il piccolo viveva nell'appartamento con mamma, papà ed una sorellina di 8 anni. La madre, dopo l'incidente, ha avuto un malore.