Milano, a via pattuglie miste con cinesi

MILANO, 7 GIU - Sono arrivati ieri, a Milano, i primi agenti della Repubblica Popolare Cinese che parteciperanno alle pattuglie miste delle forze dell'ordine in alcune delle principali città italiane. A Milano le ronde saranno effettuate con i carabinieri del Comando provinciale. L'iniziativa sarà presentata stamani in Prefettura, e la prima squadra di agenti e carabinieri sarà operativa oggi pomeriggio, con un pattugliamento in zona Moscova-Garibaldi. Gli agenti di polizia cinesi saranno in servizio nelle città di Roma, Firenze, Napoli e Milano dal 5 al 24 giugno. Il progetto fa seguito - è stato precisato ieri nel corso della presentazione nazionale - all'attività congiunta, svolta da agenti della Polizia di Stato e militari dell'Arma dei Carabinieri a Pechino e Shanghai nello scorso mese di aprile. In alcune città gli agenti stranieri saranno affiancati dalla Polizia in altre dai Carabinieri.