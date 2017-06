Bimba morta in auto,dimenticata da mamma

CASTELFRANCO DI SOPRA (AREZZO), 7 GIU - Una bimba di 16 mesi è morta 'dimenticata' in auto dalla madre. E' accaduto a Castelfranco di Sopra (Arezzo) dove la donna, probabilmente convinta di avere accompagnato la piccola all'asilo nido, si è diretta verso il posto di lavoro: il Comune di Castelfranco dove è segretaria comunale. Ha parcheggiato l'auto nella piazza davanti al Comune, al sole, e si è accorta della piccola solo quando, dopo circa sei ore, è tornata a bordo della vettura trovando la bimba ormai morta. Con quello che è stato definito un "urlo straziante" ha dato l'allarme, ma anche i tentativi di rianimazione con il defibrillatore non sono serviti. Ora rischia le accuse di omicidio colposo e abbandono di minori. Considerata una madre premurosa e molto affidabile sul lavoro, tempo fa aveva pubblicato su facebook il link ad un articolo di un quotidiano: "Maternità e lavoro, perché le donne non ce la fanno più".