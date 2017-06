In sicurezza esterno Basilica Norcia

NORCIA (PERUGIA), 8 GIU - E' stata completata la messa in sicurezza, nella parte esterna, della Basilica di San Benedetto di Norcia. I tecnici del Comune stanno ora valutando l'ipotesi di riaprire via Mazzini, la strada che costeggia l'edificio e che collega direttamente i due accessi principali della città: Porta Ascolana e Porta Romana. A confermare la conclusione dei lavori, all'ANSA, è Marica Mercalli, soprintendente alle Belle arti e al paesaggio dell'Umbria. "Come da programma che ci eravamo dati agli inizi di maggio - ha detto -, in questi primi giorni di giugno abbiamo terminato le messe in sicurezza del transetto e dell'abside della Basilica e questo consentirà, con ogni probabilità, di far tornare la gente a camminare sulla strada che corre al fianco della Basilica". Il lato destro di quel che resta della chiesa ora è stato delimitato dalle transenne che impediscono l'accesso all'interno dell'edificio, dove invece i lavori continuano, sul fronte del puntellamento e del recupero dei materiali.