Migranti:'Sophia',440 navi neutralizzate

ROMA, 8 GIU - In due anni di attività nel Mediterraneo, la missione Ue 'Sophia' ha soccorso 36mila migranti, neutralizzato 440 imbarcazioni usate dai trafficanti, consegnato 109 sospetti scafisti alle autorità giudiziarie italiane ed addestrato 130 ufficiali della guardia costiera libica. Questo il bilancio illustrato oggi dal comandante della missione, ammiraglio Enrico Credendino, nel corso di un forum internazionale organizzato oggi presso la sede di EunavforMed, a Roma. 'Sophia', ha spiegato l'ammiraglio, "concluderà il suo mandato il prossimo 27 luglio (è iniziata nel giugno del 2015) e sarà quasi certamente prorogata fino al 31 dicembre 2018". Quanto alle navi delle ong, per Credendino "non hanno mai intralciato le operazioni di 'Sophia'. Fanno un'azione meritoria, salvano vite ed ormai realizzano il 40% dei soccorsi, ma c'è bisogno di coordinarsi nel modo migliore".