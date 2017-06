Unhcr, previsti 200mila arrivi nel 2017

(ANSAmed) - ROMA, 8 GIU - "Entro fine anno ci aspettiamo un numero di arrivi complessivi di circa 200 mila persone. A oggi siamo a circa 180 mila quelli già accolti. E se non funzionerà effettivamente un supporto da parte di altri Paesi europei, per l'Italia si prospetta una via in salita": lo ha detto la portavoce dell'agenzia Onu per i Rifugiati per il Sud Europa, Carlotta Sami, a margine della conferenza stampa organizzata questa mattina al Museo MAXXI di Roma in occasione delle iniziative previste per la Giornata Mondiale del Rifugiato, che cade il 20 giugno. L'Italia, ha ribadito Sami, è sottopressione per il numero di arrivi, cresciuti in media negli ultimi 3 anni del 20% l'anno. Se altri Paesi europei non faranno la loro parte, la strada sarà ancora più in salita, ha chiosato.