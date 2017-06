Kelvin, 'quanto posso giocare a calcio?'

TORINO, 8 GIU - "Dove sono? Cos'è successo? Quando posso tornare a giocare a calcio?": sono le prime parole rivolte al padre dal piccolo Kelvin, il bimbo di 7 anni ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino per le ferite riportate in piazza San Carlo a Torino, durante la finalissima di Champions League. Il piccolo sta meglio e oggi sarà trasferito dalla Rianimazione in un reparto di degenza. "Per ora preferiamo non dirgli nulla di quanto è accaduto, perché quando ricorda scoppia a piangere" racconta il padre Quinguang Liu, che ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per salvare il figlio.