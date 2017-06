A Milano store piante cannabis 'legali'

MILANO, 8 GIU - Cinquanta variazioni genetiche di marijuana, piante tra le tre e le otto settimane di vita, saranno in vendita dal 15 giugno nel negozio "Hemp Embassy" di viale Tibaldi a Milano, uno dei primi store in Italia dedicato alla vendita di talee di cannabis. Per rispettare i limiti imposti dalla normativa che regolamenta la presenza di thc, ovvero la sostanza psicotropa prodotta durante la fioritura, il negozio venderà piantine mantenute nella cosiddetta fase vegetativa, ovvero esposte ad una luce apposita per oltre 18 ore, in modo da impedirne la fioritura, bloccando di conseguenza la produzione di thc. In fase di acquisto ai clienti verrà proposto anche il sistema di led, per mantenere le piante in vita, e in quello stato, fino a tre anni e verrà spiegato in dettaglio in che modo mantenere la marijuana "neutra", con materiale cartaceo e istruzioni per l'uso allegate. Greenery srl, società promotrice del progetto commerciale, si appresta ad avviare una rete franchising su tutto il territorio italiano.