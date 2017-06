Anarchici, cambiare strategie attacchi

TORINO, 8 GIU - Gli anarco-insurrezionalisti cambiano strategia di "attacco" e auspicano che le varie anime del movimento si uniscano, "ognuna con le proprie specificità", nell'ottica "più ampia della tensione alla sovversione". E' quanto si legge in un documento, da settimane al vaglio della Digos di Torino, reperibile su internet dallo scorso 5 maggio. Gli investigatori non escludono che vi sia un collegamento con l'invio di buste esplosive a due pm della procura subalpina. Il documento è un appello, divulgato al termine di un "ciclo di incontri", dal titolo "per un giugno pericoloso". "Ragionando in un'ottica offensiva - è scritto - al di là dei differenti percorsi di ognuno, si riduce il rischio dell'isolamento, invalidando uno degli obiettivi principali del nemico". "Riconoscendoci in un orizzonte comune - aggiunge l'anonimo estensore - è possibile agire in solidarietà secondo la propria tensione individuale".