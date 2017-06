Ottavo processo per killer prostitute

TORINO, 8 GIU - Si è aperto oggi in Corte d'Assise a Torino un nuovo processo a Maurizio Minghella, 59 anni, considerato un serial killer di prostitute. L'uomo è accusato di un omicidio risalente al febbraio del 1998, quando una giovane donna, Floreta Islani, fu scoperta priva di vita nelle campagne di Rivoli (Torino): era stata strangolata con una sciarpa di lana. Minghella sta scontando nel carcere di Pavia un ammontare di condanne che superano i 130 anni di reclusione. Finora è stato riconosciuto responsabile di sette delitti: quattro a Genova e tre nel torinese. La Corte ha respinto quasi tutte le eccezioni della difesa, tra cui quella di chiudere subito il procedimento per la caduta in prescrizione del reato. Il pm Roberto Sparagna, che riaprì il caso nel 2014, è poi passato alle richieste di prova rievocando una circostanza insolita: dagli archivi del carcere è scomparso l'intero faldone del 1998 relativo agli orari di ingresso e di uscita dei detenuti in regime di semilibertà.