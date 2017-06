Condanna per odio nazionale anti Israele

TORINO, 9 GIU - Una condanna a una pena pecuniaria di milleduecento euro per minacce e diffamazione aggravate dall'odio nazionale. Così è terminato a Torino un processo per dei post, comparsi su Facebook nel 2014, in cui si invitava a "bruciare" la Luxemburg, storica libreria torinese riconducibile alla figura di Angelo Pezzana, uno degli ideatori del Salone del Libro. I messaggi comparvero per criticare un volantinaggio dell'associazione Italia-Israele, cui Pezzana, una delle personalità più in vista del mondo culturale torinese, da sempre attento alle questioni dello Stato ebraico, aveva partecipato. La condanna è per Riccardo Sotgia 36 anni. Assolto invece Luigi Giani, 52 anni. Gli imputati sono stati indicati, al processo, come vicini agli ambienti della sinistra radicale e marxista. Non è stata accolta la richiesta della procura di riconoscere anche l'istigazione a delinquere.